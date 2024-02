Ce dimanche 11 février 2024, le Nigeria et la Côte d’Ivoire jouent la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, édition 2023 (CAN 2023). Pour le bon déroulement de ce dernier match qui fait office de la cérémonie de clôture, le Comité d’organisation a indiqué les dispositions pratiques.

Les dispositions pour la finale de la CAN 2023

Le stade Alassane Ouattara, qui abritera la finale de la CAN et en même temps la cérémonie de clôture, va s’ouvrir à 12h : 00 GMT. C’est à partir donc de cette heure que les spectateurs seront admis à l’intérieur du stade. Toutefois, ils sont priés de se rendre le plus tôt possible et de respecter les consignes de sécurité.

La cérémonie de clôture va débuter à 18h : 30 GMT avant le coup d’envoi de la finale prévu pour 20h : 00 GMT.

Plan de circulation pour la finale de la CAN 2023