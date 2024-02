La Côte d’Ivoire affronte le Nigéria en finale de la CAN 2023, dimanche 11 février. À cet effet, Emerse Faé, coach des Éléphants, a fait cas du niveau de préparation de ses joueurs. Il n’a pas manqué de dévoiler quelques-unes de ses stratégies pour venir à bout de cette équipe nigériane.

Emerse Faé convaincant avant la finale de la CAN 2023 entre les Éléphants et le Nigéria

Face aux médias ce samedi, veille de la grande finale de la CAN 2023, l’entraineur des Éléphants Emerse Faé se veut plutôt rassurant. Pour cette ultime rencontre de la 34ème édition de la CAN, ce sont les Super Eagles du Nigeria et les Éléphants de Côte d’Ivoire qui s’affrontent. Conscient qu’ils ont été battus par cette équipe nigériane en match de poules, le coach veut adopter de nouvelles stratégies pour anéantir ses adversaires du jour. Ainsi, malgré le parcours sans faute de Victor Osimhen et ses coéquipiers dans la compétition, le sélectionneur ivoirien est tout de même convaincu que ses joueurs pourront remporter le trophée à l’issue de la rencontre.

« Le Nigeria a fait quasiment un parcours sans faute. Au fur et à mesure de la compétition, ils sont montés en puissance et ils sont devenus plus dangereux offensivement et plus solides défensivement. C’est l’inverse chez nous, nous avons eu un début quelque peu difficile. Nous sommes montés en puissance à partir du match de huitième de finale face au Sénégal. On va être patient pour les déstabiliser. On ne va pas se presser. On va se contenter de bien commencer le match. Nous allons essayer de les fatiguer et de les avoir à l’usure sur 90 minutes », a indiqué le coach Emerse Faé.

À en croire ce dernier, le fait d’être battu par l’équipe nigériane en match de poules est une source de motivation pour ses joueurs. Car, ayant déjà été confrontés à cette équipe, les Éléphants savent désormais comment prendre ce match pour le remporter. « Le fait que le Nigeria nous ait battus en phase de poules est une nouvelle motivation pour nous dans la mesure où nous savons à présent ce qu’on doit faire », a laissé entendre Emerse Faé, actuel patron des Éléphants de Côte d’Ivoire.