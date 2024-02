Héro de la finale de la CAN 2023 avec les Éléphants de Côte d’Ivoire, Sébastien Haller est rentré en Allemagne dans son club. Ainsi, à son arrivée jeudi au centre d’entrainement, un accueil chaleureux a été réservé au champion d’Afrique 2023.

Sébastien Haller chaleureusement accueilli à Dortmund après son sacre à la CAN 2023

Après son sacre à la CAN 2023, l’attaquant Sébastien Haller a eu droit à une belle surprise à son retour en club. À son arrivée au centre d’entrainement, le champion d’Afrique 2023 a découvert tout l’amour que lui portent ses coéquipiers dans son club de Borussia Dortmund. Ces derniers l’ont accueilli avec une pluie de cotillons et des chants de joie au moment où il a franchi les portes du centre d’entraînement.

Très ému de cet accueil, Sébastien Haller a exprimé toute sa gratitude à ses coéquipiers, au staff technique ainsi qu’à toute la direction du club. Le buteur décisif contre les Super Eagles du Nigéria en finale de la CAN 2023 n’a pas manqué d’indiquer qu’il est prêt à poursuivre le travail avec les coéquipiers en club afin de gagner des points et aller encore plus haut dans le classement.

Der Moment der Rückkehr! 😍 pic.twitter.com/kIHhyUEEi6 — Borussia Dortmund (@BVB) February 15, 2024