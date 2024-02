Joël Aïvo, le constitutionnaliste béninois sort du silence et réagit de façon inquiétante après la mort de l’opposant numéro 1 russe Alexeï Navalny en prison. Sur sa page Facebook, Joël Aïvo a donné un aperçu en peu de mots sur les conditions que l’opposant aurait été victime dans la cellule.

Joël Aïvo et Richard Boni Ouorou régissent après la mort d’Alexeï Navalny

En effet , dans un poste sur sa page Facebook, Frédéric Joël Aïvo a exprimé sa tristesse et sa compassion suite au décès d’Alexeï Navalny. C’est en effet une tragédie lorsque des individus sont persécutés et subissent de telles conséquences pour leurs convictions.

Ainsi, la perte d’Alexeï Navalny est profondément regrettable, et il est important de se souvenir de lui et de ses contributions à la lutte pour la justice et la démocratie en Russie. « Je suis consterné par un sort si cruel. J’ai une pensée pour sa famille et prie pour le repos de son âme.» peut- on lire dans le message du constitutionnaliste Aïvo. Par ailleurs, il urge de noter que Joël Aïvo n’est pas la seule autorité béninoise à réagir juste après l’annonce de la mort de l’opposant Russe.

Aussi, le politogue Richard Boni Ouorou, dans un poste sur sa page, a exprimé sa tristesse face au décès inopiné de l’opposant Russe. «C’est avec une profonde tristesse et un sentiment d’injustice que nous apprenons la disparition d’Alexei Navalny, symbole d’opposition et de courage dans sa lutte pour une Russie plus transparente et plus juste.» a exprimé le politologue Boni dans son poste.

En outre, une rivière de réactions coulent à flot des organisations internationales et nationales juste après la mauvaise nouvelle de l’opposant numéro 1 russe. De telles réactions plongeraient certainement les autorités compétentes à élucider sur les circonstances précises de la mort de Navalny.