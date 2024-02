Mauvaise nouvelle pour l’opposition Russe. Alexeï Navalny, chef de l’opposition du gouvernement Vladimir Poutine n’est plus. La nouvelle du décès de l’opposant dans la colonie pénitentiaire IK-3, dans la région de Yamal-Nenets, en Russie a été annoncée dans un communiqué mis à la vue du public par agence de Presse TASS.

Le chef de l’opposition Russe Alexeï Navalny est mort en prison

En effet, a en croire le communiqué de l’établissement pénitentiaire, l’opposant aurait perdu connaissance après une promenade. Toutefois, plusieurs efforts ont été effectués à son endroit pour le ramener mais en vain. Il est parti dans ces circonstances.

Il faut rappeler que Alexeï Navalny, est chef file de l’opposition russe du gouvernement de Vladimir Poutine. Navalny a été condamné à 19 ans de prison pour des accusations ou des manifestations politiques. Il a été transféré il y a un an environ vers une colonie pénitentiaire de l’Arctique à cause des conditions difficiles dans la cellule. Par ailleurs, une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort afin de situer les responsabilités. Précise l’agence de Presse TASS.

La mort d’Alexeï Navalny serait un évènement majeur avec des implications significatives pour la Russie et la communauté internationale. Cela soulèverait probablement des questions sur les conditions de détention, la justice et les droits de l’homme en Russie. Les réactions nationales et internationales seraient susceptibles de mettre en lumière les préoccupations concernant la situation des opposants politiques dans le pays.