A l’instar de plusieurs pays du monde, le Nigeria a condamné ce samedi, l’attaque terroriste qui a eu lieu vendredi, à Moscou et a fait au moins 133 morts, selon les autorités russes.

Le Nigeria condamne l’atatque terroriste de Moscou

Une fusillade et plusieurs explosions ont fait au moins 133 morts et une centaine de blessés dans une salle de concert à Moscou, le vendredi 22 mars. Selon les autorités russes, 11 personnes dont 4 assaillants, ont été arrêtés.

Face à cette tragedie, le Nigeria a exprimé ce samedi, sa sympathie au gouvernement et au peuple russes. Dans sa déclaration, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a présenté les plus sincères condoléances de son pays et a également assuré le gouvernement russe du soutien du Nigeria.

« Nous transmettons nos plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement de la Fédération de Russie pour l’attaque tragique perpétrée dans la salle de concert Crocus à Moscou, qui a entraîné la mort de personnes innocentes et blessé plus d’une centaine d’autres personnes », a déclaré le chef de la diplomatie nigeriane.

« Le gouvernement et le peuple du Nigeria compatissent avec les victimes de cette attaque tragique et prient pour le repos de leurs âmes. Nous prions également pour le rétablissement rapide des blessés », a-t-il ajouté.

L’attaque a été revendiquée par l’Etat Islamique. De son côté, l’Ukraine qui est en conflit ouvert avec la Russie depuis plusieurs années, a nié toute implication dans cette attaque, alors que le président Russe Vladimir Poutine annonce que « les assaillants arrêtés se dirigeaient vers l’Ukraine où un passage leur avait été préparé pour franchir la frontière. »