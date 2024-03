Le président Faure Gnassingbé a nommé Bayadowa Boukpessi, précédemment ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et du développement à la Cour constitutionnelle du Togo. La nomination a été prononcée le jeudi 21 Mars 2024 par un décret.

Togo : Bayadowa Boukpessi désormais membre de la Cour constitutionnelle

En effet, B. Boukpessi remplace Mipamb Nam-Tougli, nommé en janvier, ministre de la Justice et de la Législation, Garde des sceaux, à la place de Kokouvi Pius Agbetomey, éjecté du gouvernement après remaniement. Ainsi, en tant que membre de la Cour constitutionnelle, Boukpessi sera chargé de veiller au respect de la Constitution lors des processus électoraux, notamment lors des élections législatives et présidentielles.

En réalité, la Cour constitutionnelle joue un rôle capital dans les élections. Elle est habilitée à juger de la régularité et de la légalité et statue sur le contentieux électoral. La nomination de Boukpessi porte à six, le nombre de membres de la Cour, sur les neuf possibles.

Cette institution, considérée comme la « gardienne » de la Constitution, est composée de membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois, conformément à l’article 100 de la Constitution togolaise.