Le chanteur nigérian, Davido s’est enfin enlevé une épine du pied. Pour non-participation à un festival au Nigéria dans l’Etat du Delta l’année dernière, la star et le promoteur sont arrivés à signer un accord après une bataille juridique qui a duré huit mois.

Davido parvient à un accord après avoir manqué un festival au Nigéria

L’année dernière, le chanteur nigérian, Davido devait honorer de sa présence à un festival dans l’Etat du Delta dénommé ‘’Warri Again’’. Ayant reçu la totalité de son cachet qui s’élève à 94 000 dollars ainsi que la prise en charge des dépenses supplémentaires telles que la mise à disposition d’un jet privé qui a coûté 18 000 dollars. Malgré toutes les garanties offertes par l’organisateur de l’événement, Amaju Pinnick, ancien président de la Fédération nigériane de football, la star de l’Afro-beat a brillé par son absence.

Cette situation qui a été dommageable pour le promoteur l’a amené a porté plainte contre Davido. Après huit mois de bataille juridique, l’artiste et l’organisateur sont parvenus finalement à un accord. Ainsi, Davido a accepté de se produire gratuitement lors du prochain festival ‘’Warri Again’’. Non seulement, il va faire une prestation gratuite, le chanteur est malheureusement sommé de verser l’énorme somme d’argent de 30 millions d’euros soit 19 milliards FCFA de dommages et intérêts à Amaju Pinnick.

Avec cet accord, les deux parties entendent mettre définitivement un terme au différend qui s’est déroulé au vu et au su de tous. Le respect par la star nigériane de l’Afro-Beat de ses obligations énoncées dans l’accord marque une étape importante dans la résolution de ce conflit financier de longue date qui n’est pas du tout intéressant pour l’image et la notoriété de la star de l’Afro-Beat à l’échelle musicale nigériane et internationale.