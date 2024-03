23 mars 2014-23 mars 2024. Cela fait exactement 10 ans que Charles Blé Goudé avait été transféré à La Haye. Le président du COJEP se souvient.

Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé se souvient de son arrivée à La Haye

Au lendemain de la crise postélectorale de 2010-2011 qui a secoué la Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé avait trouvé refuge au Ghana voisin. L’ancien leader de la galaxie patriotique, proche de Laurent Gbagbo, a été arrêté le 17 janvier 2013 à Accra puis extradé en Côte d’Ivoire.

En octobre 2013, la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo pour crimes contre l’humanité commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011. Finalement, le 20 mars 2014, les autorités ivoiriennes se résolvent à remettre Charles Blé Goudé à la CPI.

Dix ans après son transfèrement à La Haye, Charles Blé Goudé fait un voyage dans le passé. « 23 mars 2014, il est 3h du matin quand l’avion belge spécialement affrété pour me transférer à La Haye, atterrit à l’aéroport de Rotterdam: Direction la célèbre prison de La Haye au Pays-Bas. Jusqu’à 06h le matin, je devais procéder aux formalités administratives avant que le personnel pénitentiaire ne me conduise dans la cellule 1154: c’était désormais mon nom pendant toute ma détention. Aujourd’hui je m’en souviens.23 Mars 2014- 23 Mars 202410 ans qu’une autre page de mon histoire s’écrivait.Toute la gloire au Seigneur Merci à toutes les personnes qui m’ont soutenu. Tant que c’est pas fini, ce n’est pas la fin: je suis LE REVENANT », a écrit le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) sur sa page Facebook.

Charles Blé Goudé et son mentor Laurent Gbagbo ont été jugés et reconnus non-coupable des faits qui leur étaient reprochés. L’ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) est rentré en Côte d’Ivoire le 26 novembre 2022.