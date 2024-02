La fête des amoureux a été célébrée le mercredi 14 février par de nombreux couples. L’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, qui est séparée de son époux, a reçu beaucoup de présents d’un mystérieux amoureux.

Un mystérieux homme offre des présents à Coco Emila à la l’occasion de la Saint-Valentin

L’influenceuse camerounaise, Coco Émilia a fait un mariage en grande pompe en 2021 avec un homme d’affaires congolais du nom de Francis Mvemba. Après la naissance de leur premier enfant qui se prénomme Sophia, des dissensions entre les deux tourtereaux ont commencé à se dessiner. Aujourd’hui, même si le divorce n’est pas encore officiellement prononcé entre Coco Emilia et Francis, ils sont séparés.

PUBLICITÉ

La star camerounaise vit avec sa fille et le diamantaire congolais est retourné s’installer au en République Démocratique du Congo (RDC). Mais, depuis cette séparation, on traite une nouvelle relation amoureuse avec celle qu’on appelle affectueusement Biscuit de Mer au Cameroun. Cette situation sentimentale dans laquelle elle se trouve soulève de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux.

De plus en plus, Coco Emilia reçoit beaucoup de présents d’un mystérieux homme dont le nom est jalousement gardé secret. Il y a quelque temps, la femme d’affaires a reçu un bouquet de 50 roses fraîches de son ‘’amour’’ qu’elle avait remercié.

A l’occasion de la Saint-Valentin célébrée le mercredi 14 février, la maman de Sophia a reçu une fois de plus de son fameux amoureux des bouquets de roses fraîches, des peluches, des chocolats hors de prix, des parfums de luxe, des spiritueux et autres accessoires de valeur. Les spéculations vont bon train pour dire que Coco Emilia n’est plus un cœur à prendre. Parce que l’inconnu qui a offert tous ces présents réaffirme son amour pour l’influenceuse. Toutefois, les questions taraudent les esprits des uns et des autres pour savoir qui est cet homme qui met actuellement dans le bonheur Biscuit de Mer.