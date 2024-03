La présentation en avant première de la série Les perles de Babi a eu lieu le jeudi 7 mars 2024 à l’auditorium d’Orange Village. Le film, un genre novelas de 26 épisodes, est une création originale d’Erico Sery.

Cinéma : Erico Sery revient avec la nouvelle série Les perles de Babi

Les perles de Babi est une série chorale de genŕe novelas de format 26 minutes réalisée par Erico Sery. Le film est l’histoire de Makoura, Awa, Haby, Sialou, Hanohi et Akissi, six jeunes femmes vivant dans une société ivoirienne prise entre tradition, culture et religion.

En tentant de s’émanciper chacune à sa manière, elles vont être confrontées à la réalité d’un pays dont les préjugés sont très ancrés dans les mentalités. Pour avancer, elles devront lutter sans répit.

Au niveau du casting, le réalisateur ivoirien a fait appel, entre autres, à Nel Jamila, Ariane Celeste Moua, Eunice Zunon, Ami la Slameuse, Juste Crepin Gondo, Jimy Danger, Jessica Bamba, Necy N’dry.

Les perles de Babi, une série de 20 épisodes, a été tournée à Abidjan, Jacqueville et Dabou. Cette création d’Erico Sery sera diffusée en quotidienne en live sur Actualité OTV à 19 heures 30 et VoD du lundi au jeudi. « On vous invite à embarquer avec nous dans très peu de temps dans l’univers hautement coloré de Les perles de Babi », a déclaré Jessica Bamba.

La série est le fruit d’un partenariat entre Original Entertainment et la TV d’Orange. Les deux structures avaient déjà collaboré sur le fim Assinie. La présentation en avant première a eu lieu en présence de Habib Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias chez Orange CI.

« C’est une aventure qui a commencé avec Assinie. Un peu plus de quatre ans après, on revient avec ce grand come-back avec la TV d’Orange. C’est une série qui sera disponible à partir de ce lundi sur la TV d’Orange en exclusivité du lundi au jeudi sur l’application et également sur le Web. Tous ceux de la diaspora, tous ceux qui n’ont pas forcément de carte SIM Orange pourront suivre la série. C’est important pour nous d’accompagner l’écosystème audiovisuel et continuer à proposer des séries », a dit Habib Bamba.