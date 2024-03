La chanteuse canadienne, Céline Dion disait dans l’une de ses chansons que l’amour existe encore. C’est ce que le magnat des médias américain, Rupert Murdoch, vit actuellement. Le milliardaire américain qui s’est fiancé le jeudi 7 mars avec sa nouvelle compagne va l’épouser en juin prochain.

Le riche homme d’affaires américain, Rupert Murdoch est de nouveau amoureux à 92 ans

Evidemment, l’amour n’a pas nécessairement d’âge. A près de 93 ans, le richissime homme d’affaires américain d’origine australienne, Rupert Murdoch a retrouvé une cure de jouvence en se mettant en relation avec une femme qui a moins de 25 ans que lui. Selon le média américain, le New York Times, le magnat des médias qui a commencé à fréquenter l’été dernier sa dulcinée russe et biologiste moléculaire de 67 ans du nom de Elena Joukova, a scellé le jeudi 7 mars ses fiançailles.

Mieux, Rupert Murdoch va toujours franchir selon ce média américain le rubicond en lui mettant la bague au doigt en juin prochain officiellement pour la sixième fois dans sa propriété californienne. La nouvelle compagne du milliardaire américain est également la mère de Daria Joukova, philanthrope et collectionneuse d’art, ancienne épouse de l’oligarque russe Roman Abramovitch.

Cependant, il faut que l’homme d’affaires, qui a déjà six enfants, s’est marié et divorcé successivement de 1956 à 1967 à Patricia Booker, une hôtesse de l’air australienne, puis pendant plus de 30 ans à une journaliste britannique, Anna Torv. Il épouse ensuite une femme d’affaires d’origine chinoise, diplômée de l’université Yale, Wendi Deng, jusqu’à leur divorce à New York en 2013. À la suite de son divorce avec la mannequin Jerry Hall, à l’été 2022, le milliardaire se fiance pour la cinquième fois, avec Ann Lesley Smith au printemps 2023. Ils se séparent moins d’un mois plus tard.