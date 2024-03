L’artiste barbadienne, Rihanna a été invitée ce week-end à se produire lors de la cérémonie de pré-mariage du plus jeune fils de l’homme le plus riche de l’lnde, Mukesh Ambani. Pour une prestation éclaire, la star a empoché 5 milliards de FCFA.

Rihanna touche 5 milliards de FCFA à un mariage pour une prestation

C’est un pré-mariage qui restera à jamais gravé dans les esprits. Des stars du monde entier ont fait le déplacement ce week-end en Inde pour assister à l’union du fils de l’homme le plus riche du pays, Mukesh Ambani. Parmi ces invités de marque qui sont venus dans la ville de Jamnagar, dans l’état du Gujarat, à l’ouest de l’Inde, il y avait Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Ivanka Trump, la fille de l’ex-président des Etats-Unis, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l’illusionniste David Blaine ou la star de Bollywood Diljit Dosanjh. Mais également des personnalités plus politiques, comme les ex-Premiers ministres suédois Carl Bildt et canadien Stéphane Harper, ainsi que le roi du Bouhtan.

Le plus extraordinaire au cours de ce pré-mariage de Radhika Merchant et Anant Ambani, fils du 9ème homme le plus riche du monde, c’est la présence de la star barbadienne, Rihanna qui a d’ailleurs proposé un concert exclusif pour la première fois depuis sa forte performance au Super Bowl l’année dernière. Selon le journal local IndiaToday, la femme de Asap Rocky a empoché la somme de 9 millions de dollars soit environ plus de 5 milliards de francs CFA pour une prestation éclaire.

Avant elle, le richissime homme d’affaires indien de 66 ans, Mukesh Ambani, patron de Reliance, qui possède un patrimoine de 116 milliards de dollars et qui règne sur un empire industriel en pleine expansion regroupant des activités gazière, pétrolière et pétrochimique, avait fait venir en 2018 en Inde la chanteuse américaine, Beyoncé pour le mariage de sa fille avec une enveloppe de 100 millions de dollars, soit le mariage le plus cher du pays.