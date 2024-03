Ibrahima Cissé Bacongo n’entend pas se cloitrer dans son bureau. Le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan assure qu’il sera sur le terrain.

Côte d’Ivoire : Cissé Bacongo veut mener des actions de terrain

Le 27 décembre 2023, Alassane Ouattara prend la décision de nommer Ibrahim Cissé Bacongo en qualité de ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan. L’ancien titulaire de ce poste, Robert Beugré Mambé venait d’être appelé au gouvernement comme Premier ministre, en remplacement de Patrick Achi.

Le tout nouveau ministre-gouverneur a pris fonction le mardi 2 janvier 2024. « En assumant cette responsabilité, je suis conscient de l’ampleur des défis qui se dressent devant nous, mais également de l’opportunité unique de contribuer au progrès et au bien-être de nos concitoyens. Je m’engage à poursuivre et à renforcer les initiatives en cours, tout en introduisant une vision stratégique pour l’avenir du District autonome d’Abidjan« , avait déclaré l’ancien maire de Koumassi dès sa prise de fonction.

Quelques jours plus tard, Cissé Bacongo annonçait son ambition de redonner une fière allure au quartier Gesco de Yopougon. « GESCO SERA À L’MAGE DE LA CÔTE D’IVOIRE QUI SE DÉVELOPPE… » Quand on rentre à Yopougon, on n’a pas l’impression de rentrer dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire qui se modernise, qui se développe au rythme qu’on connait. C’est la croix et la bannière », avait-il promis.

En février, le district d’Abidjan a lancé une opération de déguerpissement à Gesco. Cette décision de Bacongo a fait jaser. Malgré tout, le ministre-gouverneur refuse d’être un homme de bureau. « Je n’ai pas été nommé à ce poste pour me tourner les pouces. Mon bureau, c’est le terrain. Bon week-end à tous », a tweeté le successeur de Robert Beugré Mambé.