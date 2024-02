Après une première réaction quelques heures plus tard avec la sortie du Père Daloa, Apoutchou National a été invité le mercredi 14 février à l’émission ‘’Willy à Midi’’. L’influenceur-chanteur est revenu de long en large sur cette affaire de deux taxis promis à le Père Daloa.

Apoutchou National : ‘’C’est malhonnête de la part du Père Daloa de le dénigrer de la sorte’’

Le Père Daloa a créé une véritable polémique le mardi 13 février dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Celui qui s’est fait connaître à travers à la toile en mangeant de la nourriture a accusé l’homme d’affaires malien, le Roi 12-12 de lui avoir fait beaucoup de promesses qu’il n’a pas respecté. Raison pour laquelle il a décidé de se retirer de son club d’amis. Le différend qui a tout déclenché est l’affaire de deux taxis qu’on lui a promis et la non assistance lorsqu’il était confronté à un souci de santé.

Cette sortie a fait réagir rapidement dans un premier temps Apoutchou National dans un direct sur sa page Facebook. Pour plus de détails, l’influenceur-chanteur a été invité le mercredi 14 février sur le plateau de ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV, pour en parler. Il est revenu de fond en comble sur l’affaire des deux taxis. ‘’Il (le Père Daloa) dit qu’il a besoin de deux taxis. J’informe le Roi, il dit ok. Et comme moi-même, j’ai des contacts avec une société de VTC, je m’y rends pour prendre des informations. J’arrive au bureau du propriétaire des taxis, il m’informe qu’il vend deux taxis à 14.000.000 FCFA. Après discussion, il décide de laisser les Taxis à 13.000.000 FCFA. J’informe le Roi 12 12 qui me fait savoir que lui personnellement, il ne pourra débourser que 12 millions. C’est ce qu’il peut donner, pour le million restant Daloa devra se débrouiller’’, souligne-t-il.

Le fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu, fait des précisions. ‘’Donc, je reviens vers le propriétaire des taxis pour trouver une issue afin de combler le million restant. Il m’explique qu’un taxi doit rapporter 600.000 par mois au Père Daloa, du coup pour amortir les 1 million, on va couper 50.000 sur les 600.000 jusqu’à expier le reliquat. Le père Daloa dit que cette méthode ne l’arrange pas et que si le roi veut l’aider, il n’a qu’à bien le faire. S’il ne veut pas envoyer tous les 14 millions, il n’a qu’à laisser’’, dit-il.

Par ailleurs, Apoutchou National a indiqué au cours de l’émission que le Roi 12-12 a fait énormément de bonnes choses dans la vie de plusieurs personnes qu’il ne connaissait pas forcément comme des influenceurs, artistes, hommes de média, etc. La sortie du Père Daloa est très maladroite et que ce dernier doit avoir l’honnêteté pour reconnaître ce que le Roi 12-12 a fait pour lui. Il fait savoir aussi que le Père Daloa n’avait pas le droit de faire une vidéo pour salir son nom. Plusieurs artistes chantent son nom comme Fally Ipupa, Innoss’B, Diamond Platnumz et Davido. ‘’C’est malhonnête de la part du Père Daloa de le dénigrer de la sorte’’, lance-t-il. Et Willy Dumbo en demandant une confrontation entre les deux ce jeudi 15 février au cours de l’émission, Apoutchou National n’a pas décliné. On attend de voir…