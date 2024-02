Bakayoko-Ly Ramata a conduit la délégué ivoirienne à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation culturelle et artistique à Abu Dhabi.

Bakayoko-Ly Ramata prend part à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation

Du 13 au 15 février 2024, la Côte d’Ivoire, à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation et la Délégation permanente auprès de l’UNESCO, a participé à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation culturelle et artistique à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

L’ambassadeur Bakayoko-Ly Ramata, cheffe de la délégation ivoirienne à cette Conférence et représentant la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, a souligné l’importance de l’éducation culturelle et artistique comme levier de transformation sociale et de construction d’une société plus juste et inclusive.

Tout en Partageant l’expérience ivoirienne, elle a particulièrement insisté sur la nécessité de développer des collaborations entre institutions éducatives et organisations culturelles, en vue d’une meilleure intégration de la culture et des arts dans les programmes scolaires et d’une mise à disposition des ressources pédagogiques des sites culturels.

Bakayoko-Ly Ramata a aussi rappelé la pertinence d’une approche multi-acteurs dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, à l’effet de développer les structures de formation de même que les infrastructures éducatives et culturelles.

À l’issue de cette Conférence, il a été adopté, à l’unanimité, un Cadre mondial pour l’éducation culturelle et artistique qui accorde une place importante à la culture et à l’art dans les politiques et stratégies éducatives. Ce nouveau cadre insiste également sur la valorisation du patrimoine et des cultures locales ainsi que sur la nécessité d’un apprentissage culturel et artistique tout au long de la vie.

Rappelons que cette conférence avait pour objectif de renforcer une coalition mondiale en faveur de l’éducation artistique et culturelle, d’élaborer des politiques, des idées et des pratiques visant à doter les élèves, étudiants, acteurs du monde de la culture, de connaissances dans leurs domaines d’action.