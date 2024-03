En Côte d’Ivoire, un accident est survenu dans la ville de Bongouanou jeudi dernier. Cet incident a causé aussi bien des dégâts matériels qu’humains dont des cas de blessés.

Un accident de la route fait 2 blessés à Bongouanou en Côte d’Ivoire

Selon les informations, il s’agit d’une collision entre deux véhicules. L’un à deux roues, une moto, est entré en collision avec celui à quatre roues, une voiture, un taxi ville. En effet, par manque de concentration et mauvaise manipulation, le taxi a percuté la moto sur la voie principale entre le grand marché et le lac Kabi. Aucune perte en vies humaines n’est à déplorer, mais le choc a causé deux blessés, dont un homme de la soixantaine environ et une jeune fille de 13 ans.

Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. À leur descente, les secours de la région de Moronou ont transféré les deux blessés aux urgences pour des soins.