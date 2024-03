77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

À Daloa, au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, la police des stupéfiants et des drogues a procédé à une opération d’incinération massive. Au total, douze tonnes de substances illicites estimées à 58 millions FCFA ont été éliminées.

Côte d’Ivoire : importante quantité de drogues et médicaments détruite

Sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de première instance de Daloa, Touré Moussa, la police a détruit un total de 12 tonnes de drogues et médicaments illicites lors d’une opération de grande envergure. Parmi les substances incinérées figurent 410 kg de cannabis, 308 g d’héroïne, 202 g de cocaïne, ainsi que 20 000 comprimés de Diazépam, 1 200 gélules et 800 comprimés de tramadol. En outre, 11,670 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés ont été éliminées.

Le commissaire de police Koné Tinon, responsable de la direction des stupéfiants et des drogues de Daloa, a salué l’engagement de ses équipes dans cette lutte sans relâche contre le trafic de drogue. Il a également souligné l’importance de la collaboration active de la population pour soutenir les efforts des forces de l’ordre.

Malgré les succès de cette opération, le chemin vers l’éradication totale du trafic de drogue reste long et difficile. Les autorités ont démantelé 87 fumoirs et arrêté 114 individus, dont 66 ont été déférés devant la justice. Les saisies effectuées dans différentes zones, notamment Daloa, Vavoua, Bonoufla, Saïoua, Issia, Zoukougbeu, Séguéla et Kani, témoignent de l’ampleur du trafic de drogue et de la détermination des autorités à y mettre fin.