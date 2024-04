7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Des entreprises émiraties sont à la conquête du marché africain et principalement ivoirien. Raison pour laquelle, du 26 au 27 avril prochain, Abidjan accueille la 6ème édition de l’African Emirati Business Summit 2024 à la CAISTAB au Plateau.

Innovation et partenariats : Le sommet africano-émirati tisse sa toile à Abidjan

Depuis ces dernières décennies, les Émirats Arabes Unis investissent régulièrement dans plusieurs pays en Afrique. Ce pays du Golfe se place même pôle position en Afrique devant les autres pays comme l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït. Les Émirats Arabes Unis se placent également au quatrième rang des investisseurs en Afrique derrière la Chine, l’Europe et les États-Unis.

C’est fort de cet engagement et de l’attraction pour l’Afrique que des investisseurs ivoiriens organisent à Abidjan un évènement économique international dénommé ‘’African Emirati Business Summit’’. Cette plateforme va permettre à de nombreux hommes d’affaires ivoiriens et d’autres nationalités exposer leurs produits à travers des stands. Ils vont participer aussi à des forums d’échanges, de recherche de financements et de partenariats pour les acteurs du secteur public et privé.

C’est la première du genre en Afrique et c’est la capitale économique ivoirienne qui a été choisie pour cette 6ème édition qui devait se tenir initialement les 29 et 1er Mars dernier. Cet événement va se dérouler finalement du 26 au 27 avril prochain après la fête du Ramadan à la CAISTAB au Plateau. L’initiative est des structures lmb Project Management Service basée à Dubaï, et Star Groupe Inter Services Pluriels en Côte d’Ivoire. Selon le commissaire général de ‘’African Emirati Business Summit’’, Maurice Amonfon Kacou, PDG de GEA-H, sont attendus de présidents de conseils régionaux, les mairies, les ministres gouverneurs etc. Et l’événement s’achèvera par un dîner de gala de clôture. A cette soirée, des personnalités et chefs d’entreprises seront distingués.