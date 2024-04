77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Charles Blé Goudé, président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), sera en tournée au Cameroun dès le mardi 2 avril 2024. L’opposant ivoirien entend exprimer sa gratitude au peuple camerounais.

À compter du mardi 2 avril 2024, Charles Blé Goudé va séjourner au Cameroun pour une tournée de gratitude envers la population camerounaise. Selon une information relayée par le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), l’ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) demeurera au pays de Paul Biya jusqu’au 11 avril.

Alors qu’il était encore en détention à La Haye, Blé Goudé n’a jamais manqué d’exprimer sa gratitude aux Camerounais pour leur soutien. D’ailleurs, en mars 2019, après son acquittement, dans un message adressé à Me Josette Kadji, une avocate camerounaise faisant partie de son équipe de défense, l’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a décalé ceci : « Plus qu’une avocate, tu es pour moi une mère. A travers toi, je traduis toute ma gratitude au peuple camerounais. Merci à toi Me Kadji pour ta présence à mes côtés dans cette épreuve. Ton fils Charles Blé Goudé. »

Au cours de son séjour au Cameroun, le fondateur du COJEP animera une conférence débat et prendra part à un partage d’expérience.