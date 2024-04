10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La chanteuse américaine, Madonna se tourne vers l’Afrique pour son prochain album. Elle va sortir une œuvre musicale avec des styles Afro-Beat et Amapiano. Elle va faire des featurings avec des artistes africains et rendre hommage à Magic System.

Madonna fait honneur à Magic System dans un album Afro

La musique africaine avec la vague des artistes nigérians de l’Afro-beat et de l’Amapiano a une place prépondérante sur l’échiquier international. L’impact musical africaine dans le monde a même amené des célébrités américaines à collaborer avec de nombreux chanteurs africains. Il y a eu par le passé Fally Ipupa qui a fait un featuring avec la star de RNB, R. Kelly, aujourd’hui dans les geôles américaines, Beyoncé et Jay-Z avec Oumou Sangaré.

Actuellement, ce sont les artistes nigérians qui sont les plus courtisés pour des collaborations. On note par exemple, Nicki Minaj qui envisage faire un featuring avec Burna Boy, Chris Brown qui a collaboré avec Davido et Wizkid qui a fait des featurings avec des poids lourds de la musique internationaux à savoir Rihanna, Beyonce, Rick Ross, Drake, Kanye West, Lil Wayne, Nicki Minaj et bien d’autres encore.

Cette fois-ci, c’est la reine de la Pop, Madonna qui a décidé d’entrer dans la danse. Après sa tournée ‘’The celebration Tour’’, pour célébrer ses 40 ans de carrière, la chanteuse américaine annonce la sortie d’un album avec des influences africaines. Selon des sources, l’opus qui est intitulé ‘’AfroDonna’’, aura des goûts Afro-Beat et Amapiano. La cérise sur le gâteau, elle fera des featuring avec Wizkid, Fireboy, Asake, Burna Boy et Tyla. Il a également été révélé que le tout premier single intitulé ‘’Still in Town’’ (Wax Anthem) est le fruit d’une collaboration avec Amarea et Playboy Carti.

Ce n’est pas tout, car il est fort probable qu’elle rendre hommage au groupe ivoirien Magic System à travers un sample de la chanson à succès ‘’1ᵉʳ Gaou’’. Pour le titre ‘’Macaroni’’, elle aurait opté pour Tyla et fait aussi références à ses origines italiennes. Quant à ‘’Mother Africa’’, Madonna va honorer ses enfants d’origines malawites. Cette nouvelle production discographique de la madone Afro et Amapiano sera assurée par Pheelz.