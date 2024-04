77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le gouvernement de Côte d’Ivoire a fixé le prix garanti du cacao pour la campagne intermédiaire 2023-2024 à 1 500 FCFA le kilogramme. La décision a été rendue publique par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani au cours d’une conférence de presse.

Le prix du cacao est désormais connu pour une durée déterminée en Côte d’Ivoire. Le kilogramme du cacao sera vendu à 1500 FCFA pour 5 mois de la période d’avril à septembre. Ce prix représente 64% du prix CAF moyen réalisé, qui est de 2 326 FCFA le kilogramme. À en croire, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l’Agriculture « (…) le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d’avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2 326 FCFA le kilogramme. Sur cette base, l’État de Côte d’Ivoire a décidé de fixer le prix au producteur à 1 500 FCFA le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation ».

En effet, cette décision est saluée comme un niveau de prix historiquement élevé pour la filière cacao en Côte d’Ivoire. Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, a montré lors de la conférence de presse que cette mesure est rendue possible grâce à un système stabilisé basé sur la vente par anticipation d’une partie de la récolte sur les marchés à terme.

En plus, ce système, mis en place depuis 2011, consiste à garantir aux producteurs ivoiriens un revenu stable et rémunérateur malgré les fluctuations des prix internationaux. Par ailleurs, le ministre a rassuré l’opinion publique que « si la dynamique de la hausse des cours mondiaux se maintient ainsi, on aura encore de très bonnes nouvelles à vous annoncer la campagne prochaine ». Il a profité de l’occasion pour saluer la clairvoyance dont le président, Alassane Ouattara a fait preuve pour la filière café-cacao. En clair, la filière café-cacao joue un rôle important dans l’économie ivoirienne. Elle contribue à plus de 40% des recettes d’exportation et à plus de 15% du PIB.