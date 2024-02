Sur Instagram comme sur TikTok, les publications de Madonna font souvent l’objet de nombreuses critiques surtout son physique. Une fois de plus, la star a payé les frais avec une nouvelle apparition sur la toile.

Madonna critiquée encore sur la toile à cause de son physique

La reine de la Pop américaine, Madonna s’est remise depuis de sa maladie et a repris la célébration de ses 40 ans de carrière à travers son Celebration Tour. La chanteuse de 65 ans aime beaucoup faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. La star captive ses fans par des apparitions qui choquent. Il y a environ une semaine sur son compte Tik-Tok, elle s’est une nouvelle fois retrouvée au cœur des critiques après avoir posté une vidéo d’elle. Rapidement devenue virale, celle-ci a cumulé plusieurs millions de vues. Malheureusement, elle a enregistré bon nombre de commentaires désobligeants.

Son physique est encore pointé du doigt par de nombreux internautes à travers une autre sortie médiatique le lundi 19 février. Sur Tik-Tok encore, Madonna n’a pas échappé aux critiques des internautes. En apparaissant méconnaissable, des internautes sont allés jusqu’à la comparer à celui d’une célèbre personnalité de téléréalité française du nom de Loana. “Loana sort de ce corps”, “Mais où est Madonna ?”, “Ce n’est pas Madonna !”, est-il en effet possible de lire en commentaire. Pour l’une comme pour l’autre, ces réflexions sont bien plus moqueuses que bienveillantes.

Beaucoup d’entre eux ne se gênent d’ailleurs pas pour l’accuser d’abuser des filtres et de la chirurgie esthétique. Heureusement que d’autres arrivent à soutenir leur idole. “Non seulement vous avez du temps à perdre, mais en plus de ça, je suis pressé de vous voir à 65 ans”, “Hâte de voir ta photo de profil dans 30 ans ! Ici ou ailleurs… magnifique soutien féminin en tout cas, une belle intelligence”, écrivent-ils. Malgré cela, la star s’en moque et en a profité pour passer un message. “Quand les gens disent qu’ils ne m’aiment pas, je mets des lunettes pour voir si j’en ai quelque chose à foutre et la réponse est non !”, dit-elle.