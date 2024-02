La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) en Côte d’Ivoire, met en ébranle un plan stratégique pour la lutte contre la criminalité économique, financière et transfrontalière. Une initiative qui vise à renforcer le rôle de la HABG.

Côte d’Ivoire : la HABG lance son plan stratégique 2024-2026

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a achevé la mise en œuvre de son premier Plan stratégique 2021-2023 et a lancé les consultations sectorielles pour élaborer le Plan stratégique 2024-2026. En effet, l’objectif de cette démarche, est de capitaliser sur les réalisations précédentes et de renforcer le rôle de la HABG en tant que référence dans la lutte contre la criminalité économique en Côte d’Ivoire.

À cet effet, les consultations visent à permettre à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de comprendre les priorités sectorielles de développement économique et social. Ainsi, à l’occasion, le président de la HABG montre l’importance d’aligner le nouveau plan sur le Plan National de Développement (PND) 2021-2025, les Objectifs de Développement Durable (ODD), la vision 2030 de la Côte d’Ivoire, l’Étude nationale Prospective Côte d’Ivoire 2040, et d’autres accords internationaux.

Les participants comprennent des représentants de la HABG, du ministère de l’Economie, du Plan et du Développement, de l’ONUDC, de la Direction générale du Budget, du secteur privé, des Directions générales de la Décentralisation et du Développement local, des Impôts, des Douanes, du Trésor et de la Comptabilité publique, de l’Agence nationale de Régulation des Marchés publics, et de la Cellule d’analyse des politiques économiques du CIRES.

En outre, la HABG s’engage à améliorer les performances de la Côte d’Ivoire en matière de gouvernance. Le rapport de Transparency International montre une amélioration du score de la Côte d’Ivoire, passant de 37/100 en 2022 à 40/100 en 2023, avec l’objectif de parvenir à un score moyen de 50/100 d’ici à 2027.

Par ailleurs, la HABG se positionne comme un acteur clé dans la promotion de la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire, en mettant en place des plans stratégiques alignés sur des objectifs nationaux et internationaux, et en travaillant avec divers partenaires pour renforcer la lutte contre la corruption et la criminalité économique.