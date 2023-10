Madonna renoue avec la scène après son hospitalisation en soins intensifs

La chanteuse américaine, Madonna s’est vu obligée de repousser sa tournée mondiale dans plusieurs capitales européennes suite à son hospitalisation en soins intensifs après une grave infection bactérienne. Mais, le samedi 14 octobre, elle a offert un show grandiose à son public de Londres.

Madonna fait son grand retour après son hospitalisation en soins intensifs

Les fans de la reine de la Pop américaine, Madonna, ont eu une sueur froide au mois de juin dernier. La chanteuse de 65 ans a eu une grave infection bactérienne qui a nécessité son hospitalisation en soins intensifs dans un hôpital de l’Etat de New York. Dans l’immédiat, sa tournée mondiale baptisée ‘’Celebration Tour’’ pour fêter ses 40 ans de carrière musicale a dû été reportée sine die. Alors que ses proches dont sa fille Lourdes Leon se préparait au pire, la star a repris du poil de la bête pour le bonheur des nombreux mélomanes qui l’admirent. ‘’Le plan actuel est de reprogrammer l’étape des États-Unis et le début de la tournée en Europe, en octobre. Je ne peux pas être plus reconnaissant pour votre soutien. Avec amour, M.’’, avait-elle rassuré sur son compte Instagram.

Déterminée plus que jamais, Madonna a effectivement renoué avec son public européen et particulièrement londonien le samedi 14 octobre dans le cadre de sa tournée mondiale. Pour l’occasion, malgré un léger retard, l’interprète de la chanson ‘’Like a prayer’’, a assuré avec un show démentiel. Elle a même interprété ses plus grands classiques comme ‘’Vogue’’ et ‘’Material girl’’, en enchaînant différents costumes pendant toute la soirée.

De plus, la super star s’est aussi essayée à des reprises et a rendu hommage à l’interprète irlandaise de ‘’Nothing compares 2 U’’, retrouvée morte le 26 juillet dernier à son domicile londonien, Sinéad O’Connor. Sans toutefois ne pas évoquer les sujets brûlants de l’actualité internationale comme le conflit israélo-palestinien, les ravages du SIDA et la guerre en Ukraine. La star des titres légendaires comme ‘’Like a virgin’’ et ‘’Holiday’’ a profité pour faire une déclaration à ses fans. "Ça a été une année folle […] Je ne pensais pas que j'y arriverais et mes médecins non plus. Si vous voulez connaître mon secret, comment je m'en sors et comment je survis, je me suis dit : '’Je dois être là pour mes enfants. Je dois survivre pour eux", lance-t-elle. Après son spectacle londonien, Madonna va poursuivre sa tournée mondiale vers Paris, Montréal ou encore Mexico.