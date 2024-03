L’impact de la musique nigériane est très important aux Etats-Unis. Et bien plus, des villes américaines ont décidé de rendre hommage à des artistes nigérians. Après Davido à Houston, c’est au tour de Burna boy qui sera honoré chaque 2 mars avec une journée spéciale à son nom.

La ville de Boston rend hommage à Burna Boy

Les artistes africains influencent considérablement la scène musicale internationale. Et ce sont les artistes nigérians qui sont les premiers en tête de ce peloton. Les chansons sont énormément appréciées partout dans le monde et particulièrement au pays de l’Oncle Sam. Raison de plus pour que des villes dans ce pays du nord de l’Amérique, les chanteurs Davido et Burna Boy soient honorés. C’est la première star Afro-beat nigériane cité dont la ville de Houston et d’Atlanta ont rendu hommage avec un jour spécial respectivement chaque 7 juillet et 18 novembre de l’année dénommé le ‘’Davido Day’’.

Une autre ville aux Etats-Unis a décidé de marquer d’une pierre blanche le nom du second ‘’monstre’’, de la musique nigériane dans ses annales. Ainsi, chaque 2 mars de l’année, une journée spéciale à Boston sera consacrée à Burna Boy pour son rôle dans la promotion de valeurs essentielles telles que la justice sociale, la représentation et l’égalité. Cette annonce a été faite par la conseillère municipale de la ville, Ruthzee Louijeune.

Le chanteur nigérian, Burna Boy, par son travail artistique et son engagement, inspire des conversations essentielles et encourage le respect de la diversité culturelle. Cette initiative a été saluée par la communauté nigériane, la plus grande communauté africaine immigrée aux États-Unis, soulignant ainsi la richesse de la diversité culturelle de la région de Boston. En rendant hommage à Burna Boy, Boston honore également la dynamique de communauté nigériane qui enrichit le tissu culturel de la ville.