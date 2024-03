Les artistes nigérians, Asake et Ayar Starr étaient très attendus à l’événement Abidjan Laguna Show (ALS), à la faveur de la CAN 2023. Malheureusement, ils n’ont pas pu honorer de leur prestation. Le promoteur a donné sur le plateau de l’émission ‘’La Télé d’Ici’’, sur NCI, les raisons de leur absence.

L’absence de Asake et Ayra Starr

Lors de la ‘’CAN de l’hospitalité’’, en Côte d’Ivoire, un événement des plus grandioses a cristallisé les supporters ivoiriens et étrangers durant pratiquement un mois. C’est sur la scène de Abidjan Laguna Show (ALS), du côté du Pont Henri Konan Bédié ou 3ème Pont du District d’Abidjan à la Riviera-Golf dans la commune de Cocody qui a vu défiler des grosses têtes de la musique ivoirienne et africaine.

Les mélomanes de tout genre musical n’ont pas boudé leur plaisir à (re)découvrir des artistes comme Alpha Blondy, Magic System, Roseline Layo, Didi B, Révolution, Yodé et Siro, Gadji Céli et John Kyffyz. Le public attendait impatiemment le chanteur nigérian, Asake. Mais, qui malheureusement n’a pas pu honorer son rendez-vous.

L’initiateur de ce magnifique show, Karim Ouattara, par ailleurs DGA de la LONACI, était l’invité le mercredi 28 février de l’émission ‘’La Télé d’Ici’’, sur NCI, pour donner plus ample explication sur l’absence de la star de l’Afro-Beat nigériane. “Avant que je les annonce, les artistes ont reçu 50% et avant qu’ils ne montent sur ma scène, ils sont payés à 100%. Lorsque je signe le contrat avec Asake le 26 décembre 2023, le lendemain, il reçoit la moitié du cachet, 175.000 euros (350.000 euros soit 229.250.000 FCFA le cachet total). On me dit Asake pour le déplacer, c’est en formule 1, c’est-à-dire en jet privé. Le jet devait quitter à Lagos. Le 11 janvier, j’ai payé 50% de son jet qui coûtait 60.000 euros. J’étais bon. Le 29 on me dit Asake finalement est à Los Angeles aux Grammy, il souhaite que le jet aille le chercher’’, explique-t-il. Avant de poursuivre : ‘’Les sponsors me disent qu’ils sont déjà engagés, on y va, on se plie à cette demande. Le 31 janvier son agence me dit que Asake a besoin du jet, qui le prend de Los Angeles à Lagos, de Lagos l’envoie à Abidjan. Ensuite d’Abidjan, il le renvoie à Lagos et de Lagos je ne sais plus où. Je leur ai dit que ça suffit, j’ai été suffisamment patient. Je ne peux pas payer un jet en taxi pour quelqu’un, on annule. Pour Ayra, il n’était pas question qu’elle vienne en jet, elle devait venir en vol commercial, c’est bien écrit. Elle aussi, après être nominée aux Grammy, on me dit qu’elle veut un jet depuis Lagos (…)”.

Mais, le promoteur souligne que l’artiste a voulu le faire chanter avec ses nombreuses caprices. Raison pour laquelle, il a décidé d’annuler la prestation de Asake. Karim Ouattara a fait savoir aussi que la jeune chanteuse nigériane, Ayra Starr en faisait partie. Mais, pour conformité avec la clause de contrat signé avec les deux stars, la moitié des cachets donnés lui a été remboursée.