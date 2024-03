Les autorités vétérinaires au Burkina Faso ont saisi et détruit un grand nombre d’œufs en raison de problèmes de qualité et de sécurité alimentaire. Cette action coordonnée par la ligue des consommateurs vise à assurer la sécurité alimentaire des uns et des autres.

Un grand nombre d’oeufs détruits au Burkina Faso

La Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a joué un rôle actif dans le processus de destruction des œufs en représentant les intérêts des consommateurs. En effet, selon les faits, 60 480 œufs, répartis dans 144 cartons, ont été saisis et détruits. Ainsi, chaque carton contenait 24 plaquettes d’œufs, et chaque plaquette contenait 30 œufs, ce qui totalise les 60 480 œufs détruits.

Par ailleurs, la présence des représentants de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, notamment le président Dasmané Traoré et le chargé des plaintes Hermann Dambre, ainsi que la couverture médiatique, suggèrent que cette opération visait à assurer la transparence et la responsabilité dans le processus de saisie et de destruction des œufs.

En clair, les risques sanitaires et d’autres préoccupations liées à la sécurité alimentaire seraient certainement les probables raisons de la destruction de ses œufs. Les consommateurs peuvent probablement s’attendre à des mesures plus strictes pour garantir la qualité des produits alimentaires sur le marché.