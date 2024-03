Le Parti Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s’est prononcé sur l’opération de déguerpissement en cours à Abidjan. Dans une déclaration livrée à la presse ce vendredi 1 mars 2024, le Parti au pouvoir a dénoncé l’attitude de certains acteurs politiques qui font de cette opération d' »assainissement » une récupération politique.

Côte d’Ivoire : le RHDP se prononce sur l’opération de déguerpissement dans les quartiers précaires

Le RHDP s’oppose à la récupération politique observée autour de l’opération de déguerpissement. Pour le Parti, il s’agit d’une opération d’assainissement qui entre dans le cadre des efforts du Gouvernement « en vue d’assurer à chaque Ivoirien un cadre de vie et une habitation décente ». Il n’y a donc pas lieu d’exploiter cette actualité à des fins politiques.

C’est à cette fin que le RHDP dénonce la tentative honteuse d’exploitation de la part de dirigeants de partis qui s’emploient à récupérer politiquement la détresse de nos concitoyens impactés par cette opération. Le RHDP note, avec un certain étonnement, que ces responsables de partis, aujourd’hui dans l’opposition, oublient qu’ils ont tous gouverné, bien souvent au niveau le plus élevé, notre pays.

Le Parti apporte son soutien au « District Autonome d’Abidjan dans le processus d’assainissement actuellement en cours de l’espace public et invite les maires du District à s’associer pleinement à cette action afin d’informer convenablement et de sensibiliser les populations ».

A l’endroit des victimes, le Parti présidentiel exprime son soutien et « les exhorte à la retenue et à la prudence face aux tentatives d’instrumentalisation instiguées par certains individus, groupements et partis politiques ».