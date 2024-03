Vincent Toh Bi Irié est ancien préfet d’Abidjan. L’ex-collaborateur de feu Hamed Bakayoko donne son avis sur l opération de déguerpissement à Abidjan

Vincent Toh Bi : « (…) Tout réside dans la méthode »

Dès son accession à la tête du District autonome d’Abidjan, Ibrahim Cissé Bacongo a montré son envie de redonner une fière allure à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. « GESCO SERA À L’MAGE DE LA CÔTE D’IVOIRE QUI SE DÉVELOPPE… » Quand on rentre à Yopougon, on n’a pas l’impression de rentrer dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire qui se modernise, qui se développe au rythme qu’on connait. C’est la croix et la bannière », avait prévenu le ministre-gouverneur en janvier.

Le successeur de Robert Beugré Mambé est très vite passé à l’action. En effet, au quartier Gesco de Yopougon, plusieurs maisons, des lieux de culte et une école ont été rasés un mois après. La démolition de ces bâtiments a provoqué de la colère et de l’indignation chez certains Ivoiriens.

Vincent Toh Bi Irié, président de Aube Nouvelle, n’a pas voulu garder le silence devant cette situation. L’ancien préfet de la ville d’Abidjan s’est exprimé à travers un post sur sa page Facebook. « MÉTHODE….Quand on est à la tête d’une communauté HUMAINE, on peut avoir les meilleures intentions. Mais tout réside dans la méthode…. », a déclaré l’administrateur et ex-directeur de cabinet d’Hamed Bakayoko.

Il faut rappeler que l’abbé Abekan Norbert avait vigoureusement protesté contre une opération de déguerpissement annoncée dans son village, Anono. Sa sortie a conduit Ibrahim Cissé Bacongo à le rencontrer afin d’aplanir les sentiers.

Pour sa part, le président Alassane Ouattara a appelé à mener ces opérations d’assainissement avec de la solidarité et de l’humanisme.