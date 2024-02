Face au déguerpissement à Gesco, les députés issus du groupe parlementaire PDCI-RDA s’insurgent contre l’opération menée par Cissé Bacongo.

Déguerpissement à Gesco : Les députés PDCI dénoncent le « cynisme froid » de Bacongo

Dans une déclaration officielle publiée le mardi 27 février 2024, le groupe parlementaire PDCI-RDA a vigoureusement dénoncé l’opération de déguerpissement actuellement en cours dans le dispositif d’Abidjan.

Les députés du Parti démocratique de Côte d’Ivoire font savoir qu’en dépit des protestations, complaintes et pleurs des populations, Ibrahim Cissé Bacongo, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, « avec un cynisme froid dont lui seul a le secret, poursuit son projet funeste de déguerpissement, projet aux contours flous, fuyants et insaisissables sans compassion ni respect minimum des Droits de l’Homme ».

Pour le groupe parlementaire PDCI-RDA, le déguerpissement à Gesco est tout simplement un « plan savamment concocté par le pouvoir RHDP au détriment de nos braves populations ».

« En effet, à l’analyse du comportement des deux hauts responsables du pouvoir, le groupe parlementaire PDCI-RDA constate de véritables contradictions et dissensions internes au sein du RHDP qu’ils exposent désormais sur la scène publique et dont nos populations, victimes et martyrisées, paient le plus lourd tribut », indique le communiqué.

Par ailleurs, les parlementaires proches de Tidjane Thiam assurent que dans le déguerpissement à Gesco, le District d’Abidjan a commis une « véritable bavure » dont le plus flagrant est l’établissement CHA Hélène qui accueille 1880 élèves dont 962 affectés par l’État.

Le groupe parlementaire PDCI-RDA se propose de soumettre, dans les prochains jours, une question orale avec débats à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Il ne manque pas d’interpeller les organisations nationales et internationales en matière des droits de l’Homme afin de trouver des solutions immédiates à cette situation d’une extrême gravité.