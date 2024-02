Burna Boy n’a pas été tendre envers P. Diddy. Dans l’accusation d’agression sexuelle dont le rappeur américain fait l’objet, le chanteur nigérian a fait une fracassante révélation contre lui.

Burna Boy sort une grave révélation contre P. Diddy

Le rappeur américain, P. Diddy est à nouveau dans un sale pétrin. Il est visé par une plainte d’agression sexuelle par un homme qui est un producteur de musique. Un autre coup dur pour la légende du Hip-Hop américain après les accusations de viol en réunion qui ont été portées contre lui. Des voix se sont levées dans le milieu musical américain pour incriminer Sean Combs, le nom du rappeur à l’état civil.

Au milieu de ces nombreuses critiques négatives à son encontre, le chanteur Afro-Beat nigérian, Burna Boy s’est invité dans l’affaire pour faire également des révélations très graves. Et c’est à travers un message sur son compte X qu’il s’est exprimé. ‘’Diddy m’a dit que j’allais gagner un Grammy si je le laissais faire… Mais ce type n’est qu’un petit escroc’’, écrit-il. Cela a créé rapidement des débats controversés sur les réseaux sociaux. Même si quelque temps plus tard, le rappeur nigérian a supprimé son tweet.

Cependant, ce n’est pas du fait du hasard que Burna Boy a sorti ce scandale contre P. Diddy. Les deux artistes qui ont travaillé ensemble par le passé et dont la collaboration a fini par aboutir à un Grammy Awards en 2021 du nigérian, ont commencé à ne plus s’entendre. Les tensions ont fini par arriver et la star nigériane a claqué la porte. Les clashs se sont multipliés sur la toile. Après l’échec de Burna Boy à sa deuxième nomination, le rappeur américain s’est moqué de lui. Une manière de dire à l’artiste que sans son aide, il ne peux avoir un autre prix aux Grammy Awards.