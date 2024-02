Burna Boy rayonne encore plus au-delà des frontières de son pays et de l’Afrique. Son album ‘’African Giant’’, sorti en 2019, vient d’être certifié disque de platine en France.

Burna Boy reçoit un disque de platine avec son album ‘’African Giant’’ en France

Le chanteur nigérian, Burna Boy confirme de plus en plus tout le talent qu’on lui connaît. Grâce à lui, la musique nigériane s’est vraiment positionnée à l’internationale. Raison de plus qu’il est le premier artiste nigérian à avoir glané un Grammy Awards il y a quelques années aux Etats-Unis. Il est invité à de grandes soirées et ses concerts se jouent à guichet fermé partout dans le monde.

PUBLICITÉ

Il vient une fois de plus faire rayonner ses productions discographiques au-delà des frontières africaines. Et c’est en France que Burna Boy a séduit les mélomanes français avec son album sorti en 2019 intitulé ‘’African Giant’’.

Porté par des titres Afro-Beat bien enlevés tels que ‘’Killin Dem’’ et ‘’On The Low’’, cette œuvre musicale de l’artiste a fait un bond très qualitatif en se vendant un peu plus de 100 000 exemplaires dans l’Hexagone. Avec cette performance commerciale exceptionnelle, l’album de Burna Boy, vient d’être certifié disque de platine en France.