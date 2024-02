Un clash s’est déclenché sur les réseaux sociaux entre Burna Boy et un fan de Davido. Le chanteur qui n’a pas apprécié d’être qualifié de ‘’fan réfoulé’’, s’est laissé emporté par des injures contre l’internaute ainsi que Davido. Ce qui a amené la mère de Burna Boy à réagir.

Burna Boy se voit confisqué son téléphone par sa mère à cause conflit avec Davido

Les rivalités musicales existent dans tous les pays du monde. L’Afrique et en particulier au Nigéria n’est pas épargné. Deux ténors de l’Afro-Beat à savoir Davido et Burna Boy s’empoignent très souvent sur les réseaux sociaux. Le premier cité est arrivé sur la scène musicale avant le second. Mais, la fulgurante ascension du deuxième avec à la clé un Grammy Awards en 2021 fait de lui le fer de lance de la musique made in Nigeria à l’international.

Après une certaine accalmie observée en 2021 entre les deux grandes stars, les tensions ont repris de plus belle dans la nuit du mardi 13 février suite à une sortie médiatique de Davido. Au cours d’une interview avec le média Brut, le chanteur nigérian né à Atlanta aux Etats-Unis a affirmé être l’un des pionniers de l’Afro-Beat avec Wizkid sur l’échiquier mondial. Tout en soulignant qu’il est quand même fier de la nouvelle génération d’artistes nigérians comme Rema, Fireboy et Burna Boy qui contribuent à l’expansion mondiale de cette musique.

Les propos de Davido n’ont pas trouvé d’assentiment auprès des fans de Burna Boy qui ont jugé cela insultant. Le concerné n’a jamais réagi jusqu’à ce qu’il soit qualifié de ‘’fan réfoulé’’, sur la plateforme X (anciennement Twitter), par un des fans de Davido a automatiquement irrité Burna Boy. Le chanteur n’a pas manqué de répliquer vigoureusement aussi contre l’internaute en le traitant ainsi que Davido de ‘’Pussy’’ (lâches).

Cependant, son comportement n’a pas du tout été accepté par sa mère. Celle-ci qui est son manager et en même temps son guide a eu une réaction des plus maternelles pour protéger son fils et éviter que la situation dégénère. D’après Burna Boy dans une autre sortie sur la toile a fait savoir que sa maman a confisqué son téléphone portable pour l’éloigner et le punir en quelque sorte.