En Côte d’Ivoire, un pêcheur perd la vie dans une attaque d’hippopotame. Il s’agit Djéré Gaoussou qui a trouvé la mort lors d’une attaque d’hippopotame dans le fleuve Bandama. Les faits ont eu lieu dans la journée du dimanche 25 février 2024.

Côte d’Ivoire : un pêcheur attaqué par hippopotame

Les hippopotames sont des animaux sauvages puissants et territoriaux, et les rencontres avec eux peuvent être dangereuses. En Côte d’Ivoire, le pêcheur a été blessé à plusieurs reprises et projeté en l’air. Selon les récits, il a succombé à ses blessures. La police a été informée des faits et un constat d’urgence a été effectué.

C’est la troisième fois en un an que des pêcheurs ont été attaqués par des hippopotames dans cette région spécifique du fleuve Bandama, près du village de Taboitien. Ces incidents soulignent la nécessité de sensibiliser la population locale sur les dangers potentiels liés à la présence d’hippopotames dans la région.

Par ailleurs, les autorités pourraient envisager des mesures pour protéger les pêcheurs, telles que des avertissements, des conseils sur les meilleures pratiques lors de la pêche dans des zones potentiellement dangereuses, ou même des patrouilles de sécurité. Aussi, il est important de prendre des précautions pour minimiser les conflits entre les humains et la faune sauvage afin de préserver la sécurité des communautés locales.