Côte d'Ivoire: Des mesures pour éviter des conflits entre hippopotames et hommes à Taabo

Un plan de prévention et de gestion des conflits homme- hippopotame a été adopté à Taabo au terme d'un atelier qui a décidé de la création de comités dédiés. Ainsi, à l'initiative de la direction des affaires environnementales et sociales de l'entreprise Ivoire Hydro Energy (IHE), l'atelier de Taabo organisé le 19 mai 2023, a décidé notamment de créer des comités villageois de prévention et de gestion desdits conflits.

Les cinq membres du comité à créer qui sont représentatifs de toutes les parties prenantes, (autorité coutumière, jeunesse, femme, agriculteur, pêcheur), seront chargés, selon Soro Doba, socio-anthropologue qui a conduit l'étude ayant abouti à l'adoption du plan, de " constater les itinéraires des hippopotames et les foyers de conflits entre les hippopotames et les hommes, pour les porter à la connaissance de leurs pairs et des autorités, tout en aidant l'administration forestière dans le choix des mesures de prévention et d'atténuation des conflits à vulgariser et leur application ".

En outre, le comité devra "organiser la formation des populations avec l'appui de l'administration forestière et des partenaires", tout en "suivant la mise en œuvre de l'aménagement des berges du barrage et en aidant à organiser un cadre d'assistance aux victimes et le partage des autres avantages liés au barrage de Singrobo-Ahouaty", entre autres. Justifiant l'adoption du plan et la création des comités de prévention et de gestion, le coordonnateur- biodiversité d'IHE, Jules Assi, a dit que "c'est en prévision de la mise en eau prochaine du barrage qui pourrait entraîner une modification de l'habitat naturel des hippopotames qui sont des espèces protégées et des conflits éventuels entre les animaux, que l'adoption du plan de prévention s'est avérée nécessaire, voire indispensable au regard de l'engagement de IHE à mettre en œuvre le point 2 de son plan d'actions biodiversité (BAP) avec toutes les parties prenantes pertinentes.

Il s'agit surtout d'éviter les conflits entre les communautés riveraines et les éléments de la faune en général et l'hippopotame, en particulier, a dit M. Assi, non sans ajouter que les comités villageois seront chapeautés par le comité départemental et appuyés par IHE et les partenaires lorsque le barrage sera opérationnel. Saluant l'adoption du plan de prévention et de gestion des conflits, au nom de la directrice de la faune et des ressources cynégétiques, le capitaine Alex Bayé a assuré les comités du soutien du ministère des Eaux et Forêts.

Le secrétaire général de préfecture de Taabo, Djibril Traoré, se félicitant du consensus qui a abouti à l'adoption du plan, a appelé ceux qui seront les membres des comités, à se l'approprier en le rendant dynamique pour préserver les intérêts des parties. IHE appuie et accompagne également le ministère de l'environnement et du développement durable dans le cadre de la conservation de la réserve scientifique de Lamto, sise à cheval sur les déplacements de Taabo et de Toumodi.

Avec AIP