Apoutchou National a été sèchement attaqué par des internautes après sa sortie maladroite sur son absence parmi les acteurs décorés pour leur implication à la réussite de la CAN 2023 Côte d’Ivoire. L’influenceur a décidé de demander pardon dans un post ce jeudi 29 février sur sa page Facebook.

Apoutchou National demande pardon à son public après sa sortie sur son absence des artistes décorés

L’influenceur-chanteur ivoirien, Apoutchou National a réagi vigoureusement dans un post sur sa page Facebook le mercredi 28 février à l’absence de certains influenceurs dont lui après la cérémonie de décoration des acteurs qui ont contribué à la réussite de la 34ème édition de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le fils de la comédienne, Brigitte Bleu a heurté la sensibilité des internautes avec cette sortie jugée inopportune sur les réseaux sociaux.

Un jour plus tard, ce jeudi 29 février, il a fait une longue publication pour présenter des excuses aux ivoiriens. ‘’Bonjour à vous ma nation j’espère que vous allez bien! je viens d’abord en premier lieu présenter mes excuses pour mon poste d’hier qui n’a pas forcément plus à tout le monde. J’aurais dû réfléchir et laisser le bénéfice du doute avant d’agir mais, j’ai été guidé par mes émotions et je n’ai pas trop réfléchi en faisant ce poste, chose que j’ai vite rattrapé en supprimant le poste 3 minutes après mais des gens avaient déjà fait la capture. Aujourd’hui j’ai vu plusieurs messages sur le net disant tu es qui et on va te décorer, tu a fait quoi pour la CAN, tu a mobilisé qui je vois des postes de dénigrement et tout sachez que vous avez raison. Je n’ai rien fait pour la CAN. Vous m’avez montré ma vraie place et dorénavant je saurais comment me tenir sur cette toile’’, écrit-il.

Par ailleurs, Apoutchou National qui a vraiment été affecté par les attaques des internautes a décidé de prendre du recul et se concentrer sur les choses vraiment essentielles de sa vie qui sont sa carrière, sa famille, ses enfants et sa fondation. ‘’Vous ne me verrez plus intervenir dans quoi que ce soit, 3 années de ma vie à lutter à vos côtés, 3 années de ma vie à faire de mon mieux pour faire entendre votre mécontentement c’est comme ça vous allez me récompenser ? Franchement merci à vous’’, ajoute-t-il.

Le chanteur précise en même temps : ‘’Je vous annonce aussi que le Apoutchou National que vous avez connu avec des vidéos de prises de position n’existe plus. Vous connaîtrez le nouveau Apoutchou dans les jours à venir. Restez juste connectés. Pour terminer félicitations à tous les artistes et influenceurs de Côte d’Ivoire qui ont été honorés’’. Il a annoncé aussi préparer pour sa carrière musicale avec des collaborations les artistes nigérians et congolais comme Asake et Innoss’B.Tout en réitérant ses remerciements à Albert François Amichia pour l’avoir honoré en tant qu’ambassadeur du COCAN.