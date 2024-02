Les ivoiriens n’ont pas apprécié le discours tenu par Max Gradel le mardi 13 février devant le Chef de l’Etat lors de la cérémonie à leur honneur. Il a fait un post dans la soirée sur sa page Facebook pour rectifier le tir envers les nombreux supporters ivoiriens.

Max Gradel : ’Tous, vous avez donné tout son sens à l’idée de 12ème homme’’

Les champions d’Afrique ivoiriens ont été honorés le mardi 13 février au Palais Présidentiel au Plateau par le Président de la République, Alassane Ouattara. Les joueurs, l’encadrement technique, l’entraîneur et des membres de la FIF ont été élevés au rang de Commandeur, Officier et Chevalier de l’ordre national pour le troisième sacre des Eléphants de Côte d’Ivoire à la CAN 2023. Le Chef de l’Etat a aussi distribué de forte somme d’argent à tous et offert des villas à chaque joueurs.

Bien avant les récompenses, le capitaine des Eléphants, Max-Alain Gradel dans son allocution a rendu un hommage au Chef suprême des armées et premier supporter des ivoiriens. Mais, une partie de son discours qui disait : ‘’La chose la plus forte et la plus difficile était que nous avons apprise, c’est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles’’, a heurté de nombreux internautes. Beaucoup ont trouvé inapproprié ces propos qui sonnent comme une insulte envers le peuple ivoirien.

Rapidement, le joueur le plus capé de la sélection ivoirienne qui a entendu la colère des supporters sur les réseaux sociaux, a rectifié le tir. Sur sa page Facebook dans la soirée du mardi 13 février, il a adressé des remerciements aux ivoiriens. Une manière de se faire pardonner à cause de sa déclaration maladroite. ‘’Maintenant que je suis posé, j’ai décidé de m’adresser à vous. A tous les supporteurs mazo. J’ai lu dans un des commentaires la citation: Qui aime bien châtie bien (avec le sourire). Vraiment, on a senti votre châtiment durant cette CAN. Weh c’était dosé. Mais c’était de bonne guerre. Parce qu’on a aussi senti tout votre amour lors de cette compétition. Votre déplacement à l’hôtel après le match du Maroc nous a vraiment touchés. Dans les stades, vos chants en chœur, à l’unisson, étaient juste magiques. Vous nous avez donné l’envie, vous nous avez donné la force. Je veux donc au nom de mes Coéquipiers, vous dire MERCI. MERCI du fond du cœur à vous tous: Supporteurs, Artistes, Influenceurs, Journalistes, Religieux, Femmes, les Pépés, les Mémés, les Enfants. Un clin d’œil aux communautés ivoiro-libanaises, marocaines, aux étrangers vivant en Côte d’Ivoire qui nous poussaient également’’, écrit-il.

Le champion deux étoiles ajoute : ‘’Tous, vous avez donné tout son sens à l’idée de 12ème homme. Si bien que vous avez même comblé notre infériorité numérique contre le Mali à Bouaké. Inoubliable. Supporters Ivoiriens, y’a pas l’homme pour vous. On ne vous remerciera jamais assez. On n’oubliera jamais tout cet amour que vous nous avez manifesté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu’il vous bénisse pour chaque prière que vous avez formulée à notre endroit. Qu’il vous bénisse pour chaque cri, chaque chant que vous avez entonné pour nous pousser à aller de l’avant. Cette coupe est la coupe de tous les ivoiriens. Ces médailles que nous avons sont aussi à vous’’. Il a également fait un clin d’œil à Emerse Faé, à la FIF et aux membres de l’encadrement technique des Eléphants. Max-Alain Gradel a aussi rendu hommage à tous les supporters disparus; à feu Cheick Tioté (vainqueur de la CAN 2015), Sidy Diallo (ex-président de la FIF) et Mamadou Keita (ex-manager général de la sélection).