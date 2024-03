Le lead-vocal du groupe Magic System, s’est prononcé sur un sujet important dans le podcast ‘’Oui Hustle’’. Interrogé sur l’importance du mariage, A’Salfo a indiqué que la vie de couple lui a permi de réorganiser.

A’Salfo : “Le mariage est quelque chose qui nous stabilise’’

Depuis quelques jours, A’salfo fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Celui qui fait office de lead-vocal dans le groupe Zouglou, Magic System avec ses amis Goudé, Manadja et Tino, est un père de famille heureux. Auprès de ses trois enfants à savoir Rayanne Zara Rebecca et Noura Shelsy et Jason Ahmed qu’il a eu avec Belinda (la fille de Tiane) et de son épouse Hélène alias Moya, A’salfo sait la grande responsabilité qui l’incombe dans un couple.

Étant une célébrité de la musique en Côte d’Ivoire et dans le monde, il a partagé l’importance du mariage dans la vie d’un artiste au cours d’une interview dans le podcast ‘’Oui Hustle’’. Selon lui, le mariage permet une certaine stabilité à une personnalité publique. Son exemple en est une parfaite illustration, A’Salfo a-t-il fait savoir. “Le mariage est quelque chose qui nous stabilise. Si vous remarquez toutes les grosses stars, ceux qui se sont mariés tôt, sont ceux qui ont pu organiser leur vie. Quand il y a ce mariage, ça t’amène à dire, tiens, j’ai des responsabilités, je ne m’appartiens plus à moi seul’’, explique-t-il.

D’ailleurs, être père de famille, selon le gaou magicien, cela t’empêche de faire n’importe quoi. ‘’J’ai une femme, j’ai des enfants à la maison, leur avenir dépend de moi. Ça t’amène consciemment à toi-même à rééquilibrer ta position. Je me suis marié en 2007 quand j’ai compris que ma carrière allait prendre une autre tournure. Si j’avais attendu jusqu’à 2020 pour me marier, je ne suis pas sûr que je serai le A’Salfo que vous interviewez aujourd’hui”, précise-t-il. Cette position sage d’A’Salfo concernant le mariage pourra amener beaucoup de ses collègues artistes-chanteurs à passer devant l’autel de la Mairie avec leur compagne.