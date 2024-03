La chanson ‘’Premier Gaou’’, a propulsé au devant de la scène internationale le groupe Zouglou, Magic System. Reçu dans le podcast « Oui Hustle », A’Salfo, le lead-vocal de la formation est revenu sur le succès de ce titre en racontant une anecdote.

A’Salfo : ‘’Tout est parti, du bouche à oreille »

Le groupe populaire Zouglou ivoirien, Magic System, est surtout connu par son tube planétaire ‘’Premier Gaou’’. C’est cette chanson qui fait la notoriété des quatre membres du groupe à savoir A’Salfo, Goudé, Manadja et Tino dans le monde. Ce titre a même été repris par le célèbre chanteur congolais, Koffi Olomidé. Les quatre gaous magiciens ont même glané des lauriers grâce à cette chanson culte.

Dans le podcast « Oui Hustle », le lead-vocal de Magic System est revenu dans une anecdote sur le succès de ‘’Premier Gaou’’. « Les ivoiriens ne connaissaient pas « premier gaou ». La première fois où on a joué « premier gaou », c’était dans un petit maquis à Yopougon et ce qui m’a marqué, c’est qu’il y avait une vieille dame qui vendait du poisson de l’autre côté de la route qui a traversé et est venu dire au DJ de rejouer la musique, car elle l’a écouté et ça l’a touché. Et c’est après ça que tout est parti, du bouche à oreille », raconte-t-il.

Pendant ce temps, A’Salfo n’a pas de répit en ce moment. Il prépare activement l’édition 2024 du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) qui aura lieu du 14 au 19 mai prochain. Avant de dérouler les grandes articulations du FEMUA 16 au cours d’une conférence de presse dans quelques semaines à Abidjan, le gaou magicien multiplie actuellement les rencontres avec des entreprises et des institutions.

Dans cette démarche noble, le commissaire général de cet événement culturel a eu à échanger la semaine dernière avec la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, au siège de l’institution à Paris. D’ailleurs, cette institution onusienne appuie cette année le FEMUA à l’effet de promouvoir davantage la protection du droit d’auteurs en Afrique. Ensuite, successivement, c’est le Directeur général de la CIE, Ahmadou Bakayoko et le Directeur général de la LONACI, Dramane Coulibaly qui ont reçu A’Salfo qui sont des partenaires clés du FEMUA.