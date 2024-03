Le dernier fils de Michael Jackson, Blanket, a dans une bataille juridique en cours avec les exécuteurs testamentaires au sujet de la vente potentielle du catalogue de Michael Jackson, est arrivé à stopper l’utilisation des fonds de la succession de son défunt père.

Blanket, dernier fils de Michael Jackson traduit en justice sa grand-mère

Le monde entier a découvert pour la première fois le visage des trois enfants de Michael Jackson lors de l’hommage à la mémoire de leur père au Staples Center de Los Angeles en juillet 2009 un mois après son décès. Il s’agit de Prince Michael, Paris et Prince Michael II, plus connu sous son surnom Blanket. Ce dernier, qui a 22 ans aujourd’hui, est en conflit avec à sa grand-mère, Katherine Jackson dont la garde provisoire lui avait été accordée à la mort soudaine de son fils.

Le dernier enfant de la star américaine a déposé des dossiers judiciaires à l’encontre de sa grand-mère afin qu’elle ne puisse pas utiliser les fonds de la succession portant sur la vente potentielle du catalogue de Michael Jackson dans une bataille juridique en cours avec les exécuteurs testamentaires. Blanket et sa grand-mère, opposés au départ, a fini par désolidariser en choisissant de ne pas participer à l’appel interjeté par sa mémé contre la décision du tribunal autorisant les exécuteurs testamentaires à explorer d’autres options pour la vente, en invoquant la crainte d’une dépréciation potentielle de la valeur de la succession en raison des frais de justice élevés.

Cependant, les exécuteurs testamentaires, John Branca et John McClain, ont poursuivi leur projet de vente du catalogue de Michael Jackson, invoquant la situation financière désastreuse de la succession et la nécessité d’un apport de fonds. Malgré les objections et les recours juridiques de Katherine, les exécuteurs testamentaires ont fait valoir leurs droits et justifié la poursuite de la vente, en soulignant les difficultés financières auxquelles la succession est confrontée. La bataille juridique ne montre aucun signe d’apaisement, l’appel de Katherine Jackson et les objections des exécuteurs testamentaires étant en attente d’un jugement du tribunal.