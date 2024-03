Le rappeur canadien, Drake n’hésite jamais à venir en aide à ses fans. Lors de son concert le dimanche 17 mars dans la ville de Kansas City aux Etats-Unis, il a fait un geste honorable à une fan enceinte à qui il a offert la somme de 25 000 dollars environ 15 030 887,50 de Francs CFA lors son dernier concert.

Drake offre la somme de 25 000 dollars à une fan enceinte

Drake continue toujours de surprendre agréablement ses fans lors de ses nombreux concerts. Ses gestes nobles envers ceux qui apprécient ses différentes productions discographiques sont légions. Par exemple, le rappeur canadien a déjà offert un beau voyage à un couple qui a sacrifié sa lune de miel pour le voir, financer les études de plusieurs fans mais également aider un spectateur qui a perdu sa mère d’un cancer. ‘’Tu sais quoi, je vais payer la maison de ta maman pour toi. Je vais payer de ma poche. Cela viendra de moi’’, disait-il.

Il a encore démontré sa largesse au cours de son concert le dimanche 17 mars à Kansas City. Une une jeune femme enceinte se trouvait au premier rang a adressé un message à travers une pancarte qu’elle a brandi à son idole. ‘’Je suis enceinte de cinq mois, peux-tu être mon riche petit papa ? ’’, pouvait-on lire.

Par ailleurs, la star qu’on surnomme aussi le Champagne Papi a répondu à la jeune femme sur le podium de façon surprenante. ‘’Tout d’abord, je ne veux pas offenser ton vrai papa mais j’aimerais d’abord te faire sortir de la fosse pour qu’on puisse te mettre dans un endroit sûr, comme le VIP ou autre, parce que tu ne peux pas être enceinte et rebondir quand je commence à jouer quelques-uns de ces slappers, on ne peut pas te laisser te faire bousculer. Deuxièmement, j’aimerais te donner 25 000 dollars (NDLR : 15 030 887,50 de Francs CFA) pour que tu sois une riche baby mama’’, réagit-il. Un joli geste et la preuve qu’il est aux petits soins avec son public.