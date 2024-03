L’artiste Josey revient en force sur la scène musicale pour le grand bonheur de ses fans et du public en général. De sources concordantes et bien renseignées, l’interprète du célèbre titre « diplôme » va indiquer très bientôt la date de sortie de son prochain album.

Josey : la date de sortie de son nouvel album bientôt connue

Ces derniers mois, Josey a été au cœur de vives polémiques liées à sa présence sur les plateformes digitales. Entre suppression de ses comptes réseaux sociaux et retrait de la scène musicale, la chanteuse a mis d’accord son public à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 jouée en Côte d’Ivoire. Cette belle performance appréciée et jugée à sa juste valeur par le public ivoirien et africain sert de transition pour un retour en force de l’artiste.

Elle est en pleine préparation de son troisième album, dont la sortie est très attendue. D’ailleurs, Josey ne compte pas garder très longtemps le suspense sur la date de sortie de son œuvre. Elle va très bientôt donner des indices clairs sur la date pour mettre en haleine ses fans.

Comme à son habitude, Josey prépare forcément du lourd. Son single « S.O.S » annonce déjà les couleurs.

Josey s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Au-delà de la bonne musique distillée, Josey prend des engagements sérieux dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle dénonce déjà le phénomène à travers sa sortie « S.O.S« . Mais, elle veut aller plus loin avec une série d’activités pour faire bouger les lignes.