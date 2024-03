La musique ivoirienne et les histoires de plagiat ne finissent jamais. Une autre affaire de plagiat défraie depuis quelques heures les réseaux sociaux. Elle oppose le chanteur Coupé-décalé, DJ Kilabongo à Tamsir et la Team Paiya. Le créateur de la danse Konami dans les années 2000 accuse l’interprète du tube ‘’Coup du Marteau’’, d’avoir voler la mélodie de sa chanson ‘’Konami’’.

Une affaire de plagiat oppose DJ Kilabongo à Tamsir et la Team Paiya

L’arrangeur-chanteur, Tamsir et la Team Paiya font face à une affaire plagiat depuis quelque temps. Après avoir été accusé par un groupe Zouglou d’avoir piqué leur rythmique qui transparaît dans le tube ‘’Coup du Marteau’’, le beatmaker et ses amis sont attaqués à nouveau par un artiste DJ ivoirien du nom de Abdoulaye Touré, mais connu sous le nom de scène de DJ Kilabongo.

Ce dernier est le créateur du concept musical et de la chanson ‘’Konami’’, sorti dans les années 2000 et qui a animé les soirées des nuits du District d’Abidjan et de l’intérieur du pays. Rapporté par nos confrères de actupeople, DJ Kilabongo ne décolère pas contre Tamsir et la Team Paiya d’avoir chopé la mélodie de sa chanson à succès pour en faire leur oeuvre musicale en vogue ‘’Fimbu’’. « Quand tu écoutes la mélodie de ‘’Fimbu’’, c’est la mélodie de ‘’Konami’’. Sinon tout ça c’est bon c’est pour l’évolution de la musique mais ils auraient pu m’aviser. Ils ont mal fait de ne même pas m’informer et de l’exploiter. ‘’Fimbu’’, c’est du Konami accéléré’’, explique-t-il.

Éloigné de la scène musicale depuis longtemps, le chanteur Coupé-décalé qui a tenté de revenir, n’a pas eu un résultat escompté, souligne qu’il préparait son album depuis la fin d’année 2023. ‘’Je comptais faire mon remix Konami avec un rappeur, peut être c’est de bouche à oreille ils ont entendu. Konami est sorti en 2004, il y a des enfants de 2010 qui ne connaissent même pas. Aujourd’hui ! Si je fais sortir Konami remix, c’est moi le tricheur or c’est eux qui m’exploite’’, avance-t-il. Selon lui, Tamsir qui est le réalisateur de la chanson ‘’Fimbu’’, devrait avoir l’amabilité de le contacter avant de le faire. Il a aussi interpellé son arrangeur Max Héros qui a reconnu l’avoir donné à Tamsir. Tout en leur disant de rentrer en contact avec DJ Kilabongo. ‘’C’est moi qui l’ai appelé une fois, mais il n’a pas décroché. Parce que je sais où on va se croiser. Et ils osent le déclarer au Burida. Normalement le Burida a une séance d’audition avant d’accepter toute œuvre. Comment ça c’est passé ils vont m’expliquer », assène-t-il. Pour l’heure, Max Héros ni Tamsir ne se sont pas encore exprimés sur cette situation.