77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Guillaume Soro et Alassane Ouattara se sont parlé en mars 2024. À quelques mois de l’élection présidentielle de 2025, que faut-il attendre de cet échange ?

Côte d’Ivoire-Échange Guillaume Soro-Alassane Ouattara : La présidentielle 2025 en ligne de mire ?

Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont échangé en mars. C’est le président de GPS (Générations et peuples solidaires) lui-même qui a porté l’information à travers un communiqué signé de Moussa Touré, son chargé de communication.

Selon la note, les deux hommes ont échangé à l’occasion du double carême chrétien et musulman. Moussa Touré nous aprend que « l’ancien Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, a téléphoné au Président Alassane Ouattara, au mois de mars, pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d’Ivoire, marqué par les mesures d’élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Générations et peuples solidaires, M. Koné Souleymane ».

Alors que des internautes avaient cru que l’information de l’échange Guillaume Soro-Alassane Ouattara était un poisson d’avril, l’ex-député de Ferkessédougou a lui-même confirmé l’information. « C’est vrai. Lui et moi avons parlé au téléphone. Ce n’est pas un poisson d’avril. La prochaine fois ça sera en Côte d’Ivoire. L’élection présidentielle de 2025 n’est plus loin. Il faut s’activer », a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Soro est disposé à servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d’Ivoire et demeure ouvert au dialogue. L’échange Guillaume Soro-Alassane Ouattara intervient à quelques mois de l’élection présidentielle de 2025.

Ainsi, après plusieurs longs mois de silence radio, Alassane Ouattara et son ancien allié ont renoué le contact grâce à ce récent coup de fil. Maintenant, la question est de savoir si le rapprochement entre le président ivoirien et son ex-Premier ministre est un acte de réconciliation ou un acte politique savamment calculé à l’approche de la présidentielle 2025.

En clair, Alassane Ouattara cherche-t-il à se rapprocher de Guillaume Soro ? Il ne faut pas oublier que le patron des soroistes est une personnalité de poids dans l’arène politique. À moins que ce ne soit l’ancien chef rebelle qui cherche à rentrer en Côte d’Ivoire pour participer au processus de réconciliation nationale.