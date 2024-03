Le classement entre Adjoumani et Bredoumy a éclaté au grand jour après la fuite d’une conversation téléphonique entre les deux hommes.

Clash entre Adjoumani et Bredoumy : Une affaire de porte-paroles

Une conversation téléphonique entre Kobenan Kouassi Adjoumani et Bredoumy Soumaila a fuite sur la toile. On y entend le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement durable chercher à comprendre les raisons pour lesquelles le porte-parole du Parti démocratique de Côte d’Ivoire s’en prend à sa personne.

« Grand frère, pourquoi tu t’acharnes tant sur moi ? Au salon de l’agriculture, toi tu sais ce qui se passes. Quand on vient, on fait une communication. Il y a six personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c’est des structures sous tutelle, les privés. Et puis tu m’attaques », déclarait le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans l’audio.

Il faut dire que Bredoumy Soumaila avait ouvertement affirmé que le ministre Adjoumani s’était rendu au Salon international de l’agriculture avec un effectif pléthorique. Kobenan Kouassi Adjoumani a poursuivi en ajoutant : » si tu as un problème avec le gouvernement, tu peux l’attaquer. Est-ce que les prix-là, c’est moi qui les fixe ? Tu es un grand frère. »

De son côté, Bredoumy Soumaila a répondu à son interlocuteur en lui demandant de chercher à le voir dès son retour en Côte d’Ivoire. Cette proposition n’a pas eu l’assentiment d’Adjoumani. « Cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. C’est vrai, tu es porte-parole d’un parti politique, mais tu t’acharnes sur l’agriculture. Tu m’attaques », a dit le ministre ivoirien avant de demander à Bredoumy Soumaila de rectifier le tir. Ce qu’a refusé le proche du président Tidjane Thiam.

Le clash entre Adjoumani et Bredoumy montre la vive adversité régnant entre le PDCI-RDA et le RHDP. D’ailleurs, Mamadou Touré, porte-parole adjoint des houphouëtistes est monté au créneau pour dénoncer l’attitude de Bredoumy Soumaila. Jusqu’où les deux hommes seront-ils prêts à aller dans cette guerre ouverte ?