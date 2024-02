A la surprise générale, l’animateur de télé, Eric Sekongo s’est remarié ce jeudi 29 février à la grande mosquée de la Riviera-Golf dans la commune de Cocody. Avec sa nouvelle compagne qu’il a demandée en mariage lors du concert du chanteur français, Kendji Girac quelques semaines plus tôt.

L’animateur Eric Sekongo s’est remarié

Les choses sont allées très vite pour l’animateur de la RTI et anciennement assistant du Directeur général, Eric Sekongo. Il a fait une demande en mariage surprise à sa compagne lors du concert de l’artiste français, Kendji Girac, le samedi 24 février dernier au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. Les internautes ont commencé à se poser de nombreuses questions quant à savoir s’il s’agit de la femme avec qui l’homme de média a eu des enfants.

Alors que tout le monde s’attendait à une date arrêtée du mariage du couple, Eric Sekongo a encore surpris les ivoiriens en scellant ce jeudi 29 février son union dans la pure tradition musulmane à la grande mosquée de la Riviera-Golf dans la commune de Cocody. Encore plus fut la surprise, ce n’est pas avec la mère de ses enfants. Mais, c’est avec une nouvelle femme qui prénomme Asta Traoré.

Des amis, collègues, parents, personnalités politiques, journalistes et connaissances sont venus nombreux pour assister à la célébration du mariage musulman de Eric Sekongo et sa nouvelle femme. Comme un bonheur ne vient jamais seul, le présentateur de l’émission Tempo a été promu nouveau directeur commercial et Marketing du groupe RTI, en remplaçant de Mariama Da Chagas, admise à faire valoir ses droits à la retraite. En même temps, ce sont des interrogations interminables que les gens se posent sur les raisons du divorce de l’animateur télé.