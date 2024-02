Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam a été reçu ce samedi 24 février par le président Laurent Gbagbo. La rencontre a eu lieu à Mama, dans la région de Gôh.

PUBLICITÉ

Echanges de haut niveau entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam

Rencontre au sommet entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Ce samedi 24 février, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), a été reçu par le leader du PPA-CI. De sources concordantes, les échanges entre les deux personnalités ont duré près de quatre heures.

Si on sait que l’actualité politique nationale était au menu de ces discussions, aucune communication officielle n’a filtré au moment où nous mettons sous presse. Il s’agit de la première rencontre de haut niveau entre l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire et le successeur de feu Henri Konan Bédié, à la tête du plus vieux parti politique du pays.