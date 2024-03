En Côte d’Ivoire, le ministre Amadou Koné a émis plusieurs stratégies pour assurer la sécurité routière. Ainsi, la cérémonie de clôture du lancement de la campagne mondiale des Nations unies pour la sécurité routière, qui s’est déroulée les 02 et 03 mars 2024 à Bouaké, a mis en avant l’importance de la collecte de données fiables sur les accidents de la route.

Côte d’Ivoire : le ministre Amadou Koné préconise la collecte des données fiables des accidents

Amadou Koné, le ministre des Transports, a souligné que la réduction du nombre de décès sur les routes peut être facilitée par un financement basé sur l’utilisation et la mise à jour de données de qualité. Selon lui, il est crucial que les données ne se limitent pas simplement au nombre d’accidents, mais qu’elles soient également caractérisées et associées à des références spatiales.

Ainsi, cela permettrait de prioriser les interventions et de comprendre en profondeur les causes des accidents. Au cours de la cérémonie, Amadou Koné a insisté sur la nécessité d’une approche plus nuancée pour mieux cibler les efforts de sécurité routière. En effet, Amadou Koné a informé l’auditoire des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour réduire le nombre d’accidents, notamment le déploiement de composantes liées au contrôle routier sur les cinq axes accidentogènes au niveau national, représentant un investissement de 40 milliards de FCFA.

En plus, parmi les points de focalisation, il a mis en avant la présence dissuasive des forces de l’ordre, la qualité des véhicules et des équipements routiers, ainsi qu’une sensibilisation accrue des usagers à adopter des comportements civiques sur la route.

Par ailleurs, le ministre a montré l’importance d’une coopération régionale pour harmoniser les règles de sécurité routière, allant au-delà des efforts nationaux. En réalité, cette approche collaborative vise à renforcer la sécurité routière à l’échelle régionale et à garantir une cohérence dans les pratiques et les normes.