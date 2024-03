Au lendemain du sacre des Éléphants à la Coupe d’Afrique des Nations, l’État se penche sur la gestion des infrastructures de la CAN 2023.

Gestion des infrastructures de la CAN 2023 : Un atelier de réflexion à Abidjan

Selon le professeur Alfred N’guessan, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Sports et du Cadre de vie, au terme de la Coupe d’Afrique des Nations « l’une des préoccupations qui minent toutes les pensées se rapporte à l’utilisation et à l’entretien de ces ouvrages qui font la fierté de la Côte d’Ivoire« .

À cet effet, un atelier de réflexion s’est ouvert sur la stratégie de gestion des infrastructures civiles de l’État, notamment celles héritées de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et de gouvernance de l’office national des sports (ONS) face aux nouveaux défis.

« Le ministère des Sports et plus précisément l’Office national des sports n’est pas fermé aux propositions qui pourraient être faites et qui iraient dans le sens d’optimiser les actions menées par le principal gestionnaire des infrastructures civiles de l’État », a assuré le directeur de Cabinet. Avant d’inviter les participants à l’atelier, à être de véritables forces de propositions afin d’améliorer la gestion et la maintenance des infrastructures sportives civiles de l’État », a soutenu Alfred N’guessan.

Il faut savoir qu’à l’occasion de la CAN 2023, six stades de compétition 24 terrains d’entrainement, 3 cités CAN et 1 hôtel CAN ont été construits ou réhabilités.